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Названы шансы «Барселоны» прервать неудачную серию в чемпионате Испании

Названы шансы «Барселоны» прервать неудачную серию в чемпионате Испании
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В субботу, 18 января, на стадионе «Колисеум» в Хетафе состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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«Барселона» не знает побед на протяжении трёх туров чемпионата Испании: одна ничья и два поражения.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.49, что приблизительно равно 66% вероятности. Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 7.50 (около 12% вероятности). Ничья более вероятна, но коэффициент на неё тоже достаточно высокий — 4.50 (22%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в предстоящем матче Ла Лиги. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

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