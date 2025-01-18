«Байер» — «Боруссия» М: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Байер» — «Боруссия» М.

Ставка: «Байер» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.30.

«Фармацевты» сократили отставание от «Баварии» до четырёх очков. Победная серия во всех турнирах насчитывает девять матчей, а в Бундеслиге — семь. Лучший график в стране и море позитива в раздевалку. Спада не предвидится: травм нет, с рисунком игры полный порядок. Наоборот, ожидается прогресс.

Мёнхенгладбахскую «Боруссию» ждёт очень сложное испытание в Леверкузене. Назначение Херардо Сеоане глобально не повлияло на конкурентоспособность чёрно-бело-зелёных. Они по-прежнему располагаются в нижней части турнирной таблицы, на 11-й строчке. И бо́льшую часть очков набирают с аутсайдерами.

С представителями топ-8 чемпионата Германии подопечные Сеоане набрали всего лишь два очка. И то в основном это заслуга Морица Николаса. В 16-м туре Бундеслиги только благодаря потрясающей игре голкипера мёнхенгладбахская «Боруссия» уступила мюнхенцам не разгромно, а 0:1. Он совершил целых девять сейвов.

Впрочем, в следующем туре Мориц оказался уже бессилен. Шутка ли, постоянно играть на износ. Вратарь уже порядком «наелся». Чёрно-бело-зелёные уступили располагающемуся на седьмом месте в турнирной таблице «Вольфсбургу» со счётом 1:5. Скорее всего, не получится избежать разгрома и в Леверкузене. Возьмём П1 + ТБ 3.5 мяча.