«Леганес» — «Атлетико» Мадрид: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Леганес» — «Атлетико» Мадрид.

Ставка: «Атлетико» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.88.

«Леганес» — обычный аутсайдер с посредственным составом и незамысловатой целью на сезон: сохранить прописку в элите. Команда только вернулась в Примеру, поэтому такой результат уже будет заметным достижением. Пока что подопечные Хименеса занимают 16-ю строчку. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Эспаньола» составляет три очка.

Удобный соперник для «Атлетико», который, воспользовавшись проблемами «Реала» и «Барселоны», поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» выиграли восемь предыдущих матчей первенства. Диего Симеоне заслуживает аплодисментов! Курс на золотые медали взят.

В трёх последних турах мадридцы забили немного, но если смотреть на дистанции, то с результативностью у них вполне себе порядок: в 29 встречах во всех турнирах отгрузили 58 голов, то есть в среднем два за матч. В отличной форме находится многолетний лидер «матрасников» Антуан Гризманн: забил 12 голов и отдал шесть голевых передач во всех турнирах. А что ещё нужно?

«Атлетико» в прекрасном тонусе, разница в классе очевидна, а довольно глубокие проблемы «Реала» и «Барселоны» замечательно тонизируют. Такой шанс снова стать чемпионами Испании нельзя упускать! В общем, проверим П2 + ТБ 1.5 мяча.