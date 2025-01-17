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Грандиозный турнир по кулачным боям Top Dog Prospect 23 пройдёт 18 января в Дмитрове

Грандиозный турнир по кулачным боям Top Dog Prospect 23 пройдёт 18 января в Дмитрове
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Лига кулачных боев Top Dog открывает 2025 год турниром Top Dog Prospect 23 – хорошо известные всем звёзды промоушена схлестнутся с новыми восходящими проспектами, стремящимися закрепиться в лиге. Поединки пройдут в четырёхунцовых перчатках и по регламенту кулачных боёв: три раунда по две минуты.

Место проведения турнира – город Дмитров (Московская область), дата – 18 января. Все те, кто придёт в ночной клуб «Империя» насладиться боями воочию, смогут претендовать на ряд приятных бонусов. Так, посетив мероприятие, пополнив баланс и сделав ставку с коэффициентом от 1.80 в OLIMPBET, каждый болельщик получит в подарок эксклюзивный мерч. Спешите – призы светят всем!

В главном бою вечера один из лидеров легчайшего веса Top Dog 24-летний Николай EBOSHER Терехов будет драться с восходящей звездой организации 19-летним Исой Нуховым.

Генеральный партнёр турнира, компания OLIMPBET поговорила с Нуховым о его пути в кулачные бои, единственном поражении в Top Dog (которого не было?) и грандиозных планах на будущее.

«Мой путь в спорте начался с хоккея. Наверно, даже им больше занимался, чем единоборствами. Так что, можно сказать, я базовый хоккеист. Поздно пришёл в единоборства, старший брат подтянул. Выступал и по боксу, и по другим видам. Хоккей мне, наверное, не очень давался. Я и там постоянно дрался, только вот маленький был и приходилось тяжело.

Единственное поражение? Я не считаю, что я проиграл. Если не ошибаюсь, даже Даня Регбист думает то же самое. Мне тогда позвонили за два дня до боя и спросили, не хочу ли выступить. Я взял билет на следующий день и прилетел, ничего не спрашивал – гонорар у меня был в два раза меньше, чем стоил билет. Я тут не ради денег пока, а ради своего имени.

Мой соперник – это боец, который без любительского опыта и спортивного бэкграунда всем всё доказывает. Моя задача – выйти и доказать, что всё-таки любительский опыт играет огромную роль. Я слишком умный боец, я считаю. У меня высокий бойцовский IQ. Планирую выйти и, как всегда, грамотно двигаться и работать сериями, а не просто рубиться.

Вообще, моё главное качество – это человечность. На самом деле бои и всё, что происходит вокруг – это ерунда в сравнении с тем, каким человеком ты являешься в жизни. Думаю, я справляюсь с задачей быть хорошим человеком, и это самое главное.

Я молодой и открыт к предложениям. Не могу сказать, что буду драться дальше в Top Dog или уйду из промоушена. Время покажет. Однозначно, самая высокая планка – это попасть в UFC. И я планирую к этому идти», — рассказал Нухов.

Полностью кард турнира Top Dog Prospect 23 выглядит так:

  • Альберт «Кочевник» Гиниятов – Виталий «Хедлайнер» Белоусов;
  • Игорь «Сталлоне» Булков – Максим «Москаль» Москалёв;
  • Руслан Кастрыкин – Сергей Минаков;
  • Дмитрий Хмель – Руслан Киселёв;
  • Азат «Пассионарий» Шуитбаев – Давид «Лобан» Лобанов;
  • Улкан «Вулкан» Шодибеков – Дмитрий Спивак;
  • Арутюн «Джавахсский» Маркарян – Амин «Красавчик» Газимагомедов;
  • Николай EBOSHER Терехов – Иса Нухов.

Сделать ставку на своего фаворита можно в букмекерской компании OLIMPBET. В главном бою вечера андердогом является Нухов – на его победу можно поставить с коэффициентом 3.1. Успех Терехова оценивается в 1.4, а ничья предлагается по котировке 15.

OLIMPBET также напоминает, что для всех новичков работает специальный приветственный бонус до 10 000 рублей по промокоду FREE10K.

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