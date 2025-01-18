«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.80.

«Брентфорд» на своём поле примет «Ливерпуль» в 22-м туре чемпионата Англии. Не сомневаюсь тут в успехе гостей, пусть и последние матчи они провели не лучшим образом.

Кажется, начала команда Слота испытывать сложности на дистанции. Как мы видим, даже самые сильные команды Англии не выдерживают порой, как это происходит с «Ман Сити». Хотя, конечно, говорить о кризисе в «Ливерпуле» преждевременно. Да, у него всего одна победа в четырёх последних матчах, да и та — в Кубке Англии со слабым «Аккрингтоном».

В остальных играх недавно мерсисайдцам противостояли сильные команды, которых они и не могли обыграть. Так, в АПЛ подопечные Слота поделили очки с «Манчестер Юнайтед» и с «Ноттингем Форест» (2:2 и 1:1). Это были две важные игры, как с точки зрения турнирной ситуации, так и исторического значения. Ещё в одном матче клуб потерпел неудачу с «Тоттенхэмом», но произошло это только в первом полуфинале Кубка лиги, будет ещё ответная встреча. Да и эта победа «шпор» была весьма спорной.

Собственно, две ничьих пока не особо сильно повлияли на положение дел «Ливерпуля» в АПЛ. Он всё ещё лидирует, всё ещё имеет отрыв от преследователей, а также один матч в запасе. Пока главным конкурентом «красных» остаётся «Арсенал», но он сам время от времени теряет очки, из-за чего не может вплотную подобраться к лидеру.

«Брентфорд» же проводит сезон в середине таблицы. Команда чередует разные результаты. И пока к зоне еврокубков она всё-таки была ближе, чем к зоне вылета. Думаю, это «пчёл» не может не радовать. Пусть и сейчас их отставание от соперников из топ-6 уже увеличилось до семи баллов. Всё из-за частых потерь очков. «Брентфорд» в пяти турах победил всего один раз, а также по два раза сыграл вничью и проиграл.

В общем, я не думаю, что большие трудности тут возникнут у гостей. Да, они часто терпели неудачи недавно, но, как по мне, это может только сильнее мотивировать подопечных Слота. К тому же в четырёх последних очных встречах выигрывали именно мерсисайдцы. Думаю, мы увидим и пятую победу кряду — фора (-1) мяч на «Ливерпуль» за 1.80», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».