«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.94.

«18 января, в субботу, «Брентфорд» примет «Ливерпуль» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Хозяева поля после 21 игры набрали 28 очков и располагаются на 11-м месте: восемь побед, четыре ничьих, девять поражений, 40 мячей забито (четвёртый показатель в АПЛ), пропущено 37 (12-й). «Брентфорд» в нынешнем сезоне является типично «домашней» командой, показав на данный момент третий результат по матчам в родных стенах — 23 очка из 33 возможных. По забитым — абсолютно лучший показатель. На выезде «пчёлы» взяли всего пять очков.

В предыдущем туре «Брентфорд» подтвердил свою «домашнюю» силу, уйдя от, казалось, неминуемого поражения от «Манчестер Сити», уступая команде Пепа Гвардиолы до 82-й минуты 0:2. В итоге после ударов Висса и Нёргора счёт стал равным, а за мгновение до финального свистка Аке вынес мяч с линии ворот, не дав хозяевам одержать сенсационную волевую победу.

«Брентфорд» отыграл два мяча отставания во второй раз в этом сезоне Премьер-лиги после победы 4:3 над «Ипсвичем» в октябре. Отметим, что «пчёлы» забили семь голов на 90+ минутах в этом сезоне АПЛ — больше всех.

Единоличный лидер АПЛ на сегодняшний день — «Ливерпуль» — имеет в активе 47 очков после 20 проведённых матчей. Идущий на втором месте «Арсенал» отстаёт на четыре очка, но «канониры» провели на одну игру больше. «Красные» одержали больше всех побед — 14. Пять раз сыграли вничью и всего однажды проиграли — 0:1 дома «Ноттингему» в 4-м туре.

По выездным матчам «Ливерпуль» так же, как и в общей таблице, в лидерах: 24 очка из 30 возможных. Единственная команда в АПЛ, которая ни разу не проиграла в гостях, наколотив 28 голов (больше всех). В предыдущем туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ноттингемом» в гостях 1:1, пропустив уже в первой контратаке хозяев на восьмой минуте, но отыгравшись на 66-й после удара Жоты.

Ждём много голов. Поставим на ТБ 3.5», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».