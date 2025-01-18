«Ювентус» — «Милан»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Милан».

Ставка: гол Йылдыза за 5.40.

«Невероятное, сумасшедшее противостояние в истории итальянского футбола. Что мы знаем на этот момент в плане последних результатов? В первом круге команды в Милане сыграли вничью 0:0. Относительно недавно был в Саудовской Аравии полуфинальный матч розыгрыша Суперкубка Италии. Там «Ювентус» считался фаворитом, вёл в счете 1:0, но потом «Милан» забил два, выиграл 2:1, а в итоге, выиграв ещё и у «Интера», стал обладателем Суперкубка.

У «Ювентуса» поразительный результат в нынешнем чемпионате: семь побед при 13 ничьих и ни одного поражения. Когда же случится вот этот проигрыш «Ювентуса»? Вся Италия, весь футбольный мир затаился. Это не будет частью моего прогноза, но я думаю, что «Ювентус», да, конечно, проиграет, потому что останется после этой встречи ещё 17 туров в чемпионате Италии, когда-то поражение настигнет туринцев.

Проиграет, но не в этом матче. Может быть, это будет в следующем туре, когда предстоит, кстати, на выезде «Ювентусу» играть в Неаполе с «Наполи». Возможно, там, но не сейчас. Позвольте вот такое сделать предсказание в рамках моего прогноза.

«Ювентус» занимает пятое место в чемпионате, «Милан» на седьмом, но фактически команды стоят рядом, потому что «Милан» отстаёт на три очка, но у него одна игра в запасе. Поэтому совершенно одинаковая ситуация. В последнем матче «Ювентус» в очередной раз сыграл вничью с «Аталантой», хотя вёл в счете, но всё-таки вот дал себе забить.

Не было Тьяго Мотты, потому что он отбывал дисквалификацию. Сейчас он возвращается и будет на привычном месте руководить действиями своей команды.

Что касается «Милана», он играл с «Комо», играл в гостях и, в общем, одержал волевую победу, потому что проигрывал поначалу и только на 71-й минуте Тео Эрнандес, допустивший ошибку, когда, кстати, «Комо» забивал Милану, счёт сравнял. Он реабилитировал себя на 71-й минуте, а на 76-й минуте красиво победную точку поставил Леау. Вот это последняя игра «Милана».

И надо сказать, что у «Милана» восемь игр без поражений в разных турнирах. И мы давно уже говорим о множестве травм, но постепенно-постепенно возвращаются в состав травмированные футболисты. Так что здесь всё, так сказать, получше уже.

Тьяго Мотта ставит новую игру, часто команда действует без ярко выраженного нападающего, тем более что Влахович вроде бы уже всё, почти отрезанный ломоть, уходит из команды. Травмирован Милик, если говорить о нападающих.

Я поставлю на 19-летнего полузащитника Кенана Йылдыза. Мне очень нравится этот турок, у него были моменты в матче с «Аталантой», он пытался пробить через себя, он потом выходил к воротам с острого угла, бил рядом со штангой. Может быть, в конце матча не отдал передачу, которая могла бы стать голевой, но я его не обвиняю в жадности, это, скорее, недостаток опыта у 19-летнего футболиста. И между прочим, у него результаты в чемпионате — четыре забитых и две голевые передачи, до матча с «Аталантой» он забивал в двух играх подряд.

Поэтому, мне кажется, у него будет шанс в матче с «Миланом». Я бы поставил, рискуя, естественно, в игре «Ювентус» — «Милан» на то, что Йылдыз забьёт», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».