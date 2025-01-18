«Ювентус» — «Милан»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Милан».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.27.

«В начале сезона, когда Тьяго Мотта только возглавил «Ювентус», многие считали туринцев теневым претендентом на титул. Сначала оборона работала здорово, но атака не всегда была под стать. Но чем дальше длился сезон, тем больше «Ювентус» вынуждал грустить своих фанатов. Поражений в чемпионате по-прежнему нет, но победа лишь одна в восьми турах и отставание от лидирующего «Наполи» уже 13 очков. Есть ещё Лига чемпионов, там можно и на прямую путёвку в 1/8 финала замахнуться.

«Милан» также участвует в главном клубном турнире Европы, и их положение даже лучше, они имеют неплохие шансы на попадание в восьмёрку сильнейших. Зато в Серии А всё печально, даже приход Сержиу Консейсау пока не сильно помог. Точнее, португалец выиграл Суперкубок Италии, а вот в чемпионате сыграли вничью со скромным «Кальяри» и с большим трудом переиграли «Комо».

В первом круге команды выдали один из самых скучных матчей в европейском сезоне, зато вторая их очная встреча в полуфинале Суперкубка вышла совсем иной. «Милан», проигрывая, смог перевернуть ход встречи и выйти в финал, где ещё в более яркой манере забрал трофей. Получается, что за туринцами должок, они в этом сезоне не смогли переиграть своего принципиального соперника ни разу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».