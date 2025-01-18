«Ювентус» — «Милан»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Серии А

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Милан».

Ставка: «Милан» не проиграет за 1.75.

«Ювентус» сыграет с «Миланом» в матче 21-го тура Серии А. Сразу скажу о том, что это будет третья игра между ними в этом сезоне. И более того, за неполных два месяца. Одна игра в первом круге чемпионата, которая закончилась вничью со счётом 0:0. И вторая — в полуфинале Суперкубка Италии, которая прошла 3 января этого года и увенчалась победой «Милана» 2:1.

Что можно ждать в этом матче? Первое, о чём хочу сказать, это то, что можно заявлять новых игроков. Открылось зимнее трансферное окно. Об этом пару слов. «Ювентус» решил усилить линию атаки, взяв в аренду нападающего сборной Франции Коло Муани у «ПСЖ». Если отталкиваться от статистики, у него дела идут не очень. В прошлом сезоне 26 матчей и шесть забитых мячей. А в этом — он провёл всего лишь 10 игр во всех турнирах и всего два гола. Наверное, не этого ждали боссы французского клуба, покупая нападающего за огромные деньжищи. Как пишет пресса, было заплачено плюс-минус 95 миллионов, и даже не рублей. Возможно, его берут в помощь Влаховичу, который является лучшим бомбардиром «Ювентуса» в этом сезоне. Но непонятно, будет ли он играть в этом матче.

Но что-то нужно делать туринцам, потому что хуже был только сезон-2009/2010, когда они стали по итогу седьмыми. Да, команда не проиграла в этом сезоне ни одного матча в Серии А. Очень много ничейных результатов. И поэтому у них только пятое место в турнирной таблице. И от третьего уже отделяют девять очков.

«Милан» в таблице — седьмой. С «Юве» их разделяют три очка, но у «Милана» на одну игру меньше. При новом тренере Консейсау команда провела четыре матча — три победы, одна из которых принесла трофей «Милану» — Суперкубок Италии, а также была одна ничья. И интересный факт — в трёх победных матчах миланцы пропускали первыми. Это так, для информации.

По зимним трансферам пока у них тишина. Ждут ответа от крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Рашфорда, который пока думает, имея несколько предложений от топ-клубов. Так заявляет пресса. Так что будут играть теми, кто есть. Новых игроков пока мы не увидим.

Статистика игр между ними подталкивает на мысль сделать снова ставку на тотал меньше 2.5 гола за 1,75. И ещё интересный факт, из шести последних матчей в Турине хозяева выиграли только раз, в 2019 году. И как вы думаете, с каким счётом? Конечно же, 1:0. Поэтому я разрываюсь между двумя приземлёнными прогнозами — тотал меньше 2.5 и «Милан» не проиграет. Коэффициент будет почти одинаковый. Кто хочет рискнуть, конечно же, рассмотрите ничейный результат за 3.40. А я не хочу рисковать и склоняюсь к тому, что миланцы не уступят», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».