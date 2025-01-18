«Ювентус» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Милан».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«18 января в 21-м туре Серии А сыграют «Ювентус» и «Милан». Гости подходят к матчу в отличном настроении, они давно не уступали. Туринцы тоже имеют всего одно поражение за последнее время. Причём произошло оно в прошлой встрече с миланцами.

Друг с другом соперники играли в начале года в рамках Суперкубка Италии. В полуфинале прошла их встреча. В ней «Милан» выступил лучше, смог выиграть со счётом 2:1. «Юве» тогда быстро открыл счёт и пытался удержать его без особых попыток забить второй гол. Но «Милан» додавил соперника, забив дважды.

Для «Милана» это была первая игра под руководством нового тренера — Сержиу Консейсау. И после полуфинала клуб продолжил добиваться успехов, он не проигрывал. Сперва миланцы завоевали трофей — в финале Суперкубка обыграли ещё более тяжёлого соперника — «Интер» (3:2). Затем клуб набрал очки в Серии А с «Кальяри» (1:1) и с «Комо» (2:1). В таблице миланцы всё ещё идут за пределами зоны еврокубков. Но сейчас к топ-6 они подобрались вплотную — идут седьмыми, отставая от вышестоящей «Фиорентины» на одно очко.

Собственно, «Ювентус» идёт не сильно далеко от них обоих. Отрыв клуба от «Фиорентины» и «Милана» насчитывает два и три очка. Сам клуб идёт пятым и тоже имеет минимальный разрыв с вышестоящим «Лацио». Так что в турнире сейчас ситуация плотная. Пусть и до топ-3 им всем ещё далеко.

И пока нет ощущения, что в ближайшее время подопечные Мотты сильно сократят разрыв с лидерами. Они всё ещё чаще играют вничью, чем побеждают. Да, в графе поражений у них до сих пор стоит «0», но это не сильно помогает «Юве» претендовать на скудетто.

Сейчас «старая синьора» ещё и идёт на серии без побед из четырёх матчей. Помимо проигрыша «Милану» в Суперкубке (1:2), были также ничьи с «Торино» (1:1), с «Фиорентиной» (2:2) и с «Аталантой» (1:1). И стоит отметить, что вничью команда из Турина дважды сыграла с командами из верхушки таблицы.

Так что тут сложно однозначно говорить о фаворите. Да, «Юве» всё ещё часто играет вничью, но делает он это и с сильными командами. «Милан» же набрал ход, выступает лучше, чем в последнее время при Фонсеке.

В их паре я всё же не вижу победителя. Ставлю на ничью — 1:1 с котировкой 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».