«Арсенал» — «Астон Вилла»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.79.

«22-й тур АПЛ — «Арсенал» против «Астон Виллы». «Львы» в этом сезоне не так хороши, как в прошлом. Напомню, тогда они заняли четвёртое место и получили право играть в Лиге чемпионов, что для них, я считаю, успех. И, возможно, участие в Лиге чемпионов отнимает у них много сил. Ведь на данный момент в еврокубке они занимают место, позволяющее напрямую выйти в 1/8 финала, остался матч на выезде с «Монако» и дома с «Селтиком».

А в последнем матче АПЛ «Вилла» играла на выезде против «Эвертона» — тяжёлая, вязкая, равная игра, в которой сильнее оказались гости. За счёт единственного забитого мяча лучшим бомбардиром команды Эмери последних лет Уоткинсом. Он принёс победу своей команде, и это стал его девятый мяч в сезоне. Эта победа позволила недалеко отпустить группу команд, которые борются за право участия в еврокубках сезона-2025/2026. И «Вилла» — седьмая, у неё 35 очков. И снова матч на выезде. Теперь «Арсенал».

Как я говорил не раз, хозяева показывают очень качественный, атакующий, приятный глазу футбол. Команда, которая проиграла дома в АПЛ в прошлом году последний раз 14 апреля. И кому, как вы думаете? Да, именно «Астон Вилле». Неужели и вновь беспроигрышная серия домашняя закончится в этом матче? Всё может быть, это футбол, он непредсказуем. Нет, вообще, он предсказуем, но не на все 100%.

В последнем матче АПЛ у «Арсенала» победа волевая была. Пропустив первыми от «Тоттенхэма» на 25-й минуте, до конца первого тайма сумели отыграться и выйти вперёд. Очень качественный матч провели хозяева. И упрекнуть их можно только в том, что не смогли реализовать все свои голевые моменты, которых было предостаточно во втором тайме.

Я тогда прогнозировал победу «Арсенала» с форой (-1). И в связи с этим я свой прогноз повторю — победа «Арсенала» с форой (-1) мяч с коэффициентом 1.79», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».