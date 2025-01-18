«Арсенал» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на матч 22-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Астон Вилла».

Ставка: ничья за 4.30.

«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграют в 22-м туре чемпионата Англии. Жду тут тяжёлого матча для хозяев поля. Им всегда тяжело против организованных команд, которые надёжно играют в обороне. Так что не уверен, наберут ли тут «канониры» три очка.

«Астон Вилла» набрала неплохой разгон в последних матчах. Сейчас у неё идёт серия из трёх викторий кряду. Да, соперники были довольно слабыми, они идут в нижней части таблицы АПЛ. Но всё равно «львы» нуждались в викториях — в чемпионате они одолели «Лестер» (2:1) с «Эвертоном» (1:0), а в Кубке Англии выбили «Вест Хэм».

Благодаря нескольким победам «Вилла» чуть подправила свою ситуацию в таблице. Сезон тяжело пока проходит, та же статистика забитых и пропущенных голов отрицательная — «-1». С 35 очками команда Эмери идёт на седьмом месте, только по дополнительным параметрам уступает «Ман Сити» из топ-6. Уверен, до конца сезона будет бороться клуб за высокий финиш в таблице.

Ну а «Арсенал» будет до последнего бороться за чемпионство, как и в предыдущие годы. Выиграет он его или нет — другой вопрос, ответ на который мы узнаем только через несколько месяцев. Пока же можно с уверенностью говорить, что «канониры» являются вторыми претендентами на чемпионство после «Ливерпуля».

Это доказывает и их позиция в таблице — второе место. Они с «Ливерпулем» закрепились на верхушке. Их преследуют разные команды, которые сменяются, — «Ман Сити», «Челси», та же «Астон Вилла». Сейчас вот вплотную к лидерами подобрались «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл». Но я не уверен, что они долго продержатся в топ-4.

Несмотря на высокий уровень команды Артеты, последние матчи тяжело у неё прошли. Дважды клуб даже проиграл, хотя произошло это и не в АПЛ — 0:2 от «Ньюкасла» в полуфинале Кубка лиги и вылет из Кубка Англии от «Ман Юнайтед» (1:2). Зато в АПЛ на днях «канониры» одолели «Тоттенхэм» (2:1).

Но я всё-таки не верю тут в успех хозяев поля. «Астон Вилла» провела последние матчи уверенно, выигрывала. Так что в хорошем и боевом настрое она подойдёт к игре с «Арсеналом». Думаю, они не определят победителя, — ставлю на ничью за 4.30», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».