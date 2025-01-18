«Аталанта» — «Наполи»: прогноз Виктора Гусева на игру Серии А 18 января

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Наполи».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.09.

«Даже когда всё складывается не лучшим образом, на поле выходит главный бомбардир чемпионата и спасает. Это про «Аталанту», располагающуюся на третьем месте таблицы Серии А и в 21-м туре принимающую лидера из Неаполя.

В предыдущей, тоже домашней, встрече с «Ювентусом» бергамаски сравняли счёт на 78-минуте благодаря красивому голу Ретеги, вышедшему на замену и забившему уже 13-й мяч в турнире. Если учесть, что результативную передачу сделал другой резервист этой встречи, Белланова, то можно в очередной раз отметить умелое управление игрой тренера Гасперини, а также хорошую физическую подготовку его команды. Подводит иногда лишь недостаточное внимание к обороне в пылу атакующих действий.

«Наполи» за два дня до этого дома без особых проблем выиграл у «Вероны» (2:0). Таким образом, команда Конте на два дня больше отдыхала и опережает «Аталанту» на четыре очка. Интересно, что неаполитанцы забили на 12 мячей меньше клуба из Бергамо (имеющего второй показатель по результативности в чемпионате), но и пропустили меньше на девять. В целом же «Наполи» за 20 матчей получил в свои ворота всего 12 голов, и это абсолютно лучшая цифра в лиге.

«Аталанта» на своём поле выиграла семь раз, один раз сведя встречу к ничьей и однажды проиграв. «Наполи» в гостях потерпел пока лишь одно поражение при семи победах и двух ничьих.

Ноябрьская игра первого круга в Неаполе завершилась довольно неожиданным разгромом хозяев: «Аталанта» победила 3:0 благодаря двум голам Лукмана с передач Де Кетеларе и финальной точке Ретеги. С таким же счётом в пользу бергамасков завершилась и предыдущая игра, кстати, тоже на выезде, в марте. Тогда ещё гол и пас на свой счёт записал Миранчук. Таким образом, суммарный прошлогодний результат матчей — 6:0 в пользу «Аталанты». А вот до того «Наполи» был сильнее в четырёх встречах подряд.

Многое в этой встрече будет зависеть от способности хозяев преодолеть умелую оборону и не пропустить мяч в результате контратак соперника. И в любом случае при довольно равных шансах команд развязка после, скорее всего, осторожного первого тайма должна наступить во втором», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».