«Хетафе» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Хетафе» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» со счётом 3:1 за 11.00.

«В 20-м туре Ла Лиги сойдутся «Хетафе» и «Барселона». Тяжело тут рассуждать о шансах хозяев поля. Думаю, каталонцы без проблем «переедут» соперника.

«Барселона» находится в отличной форме. Она удачно, видимо, провела зимний перерыв. В четырёх матчах кряду выиграли каталонцы. Конечно, главную победу клуб добыл в финале Суперкубка Испании — в доминирующей манере «прошёлся» по мадридскому «Реалу», забил ему четыре мяча уже в первом тайме. Да и во втором — команда Флика играла вдесятером и всё равно пропустила только один мяч — 5:2 в итоге.

В других встречах «Барса» тоже выигрывала. Тут стоит отметить её игры с «Атлетиком» (2:0) и «Бетисом» (5:1), двумя крепкими клубами. Правда, все четыре победы в 2025 году пришлись у сине-гранатовых на Кубки. В Ла Лиге же ситуация у них всё ещё далеко не лучшая. Команда Флика потеряла лидерство, пропустив выше «Реал» с «Атлетико». Отставание уже составляет более трёх очков, нужно срочно «Барсе» начать выигрывать и в Примере.

У «Хетафе» схожая ситуация с последними матчами. 2024 год он завершил на серии проигрышей, а в 2025-м — только выигрывал. Правда, две из трёх викторий клуба были над соперниками из других дивизионов в Кубке Испании — 1:0 с «Гранадой» и с «Понтеведрой». Также была победа над «Лас-Пальмасом» (2:1). Тут, в общем-то, тоже нечем гордиться.

С 19 очками «Хетафе» идёт на 15-м месте, за пределами зоны вылета. Впрочем, преследователи имеют с клубом минимальный разрыв. И, я думаю, высока вероятность, что хозяева этого матча могут опуститься в таблице. «Барселона», само собой, сильнее. Она набрала ход в 2025 году, обрела уверенность в себе.

Так что тут я ставлю на победу «Барселоны» со счётом 3:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».