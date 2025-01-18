«Вашингтон» — «Питтсбург»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Вашингтон» – «Питтсбург».

Ставка: победа «Вашингтона» в основное время за 1.75.

«Машина времени существует! По крайней мере, начинаешь в неё верить, когда видишь статистику Сидни Кросби и Александра Овечкина. Они, как и 20 лет назад, остаются лидерами и главной надеждой «Питтсбурга» и «Вашингтона». Встречи этих команд всегда особенные – слишком много раз они пересекались в плей-офф, слишком часто Сида противопоставляли Ови. Теперь оба – ветераны лиги, которые продолжают бить всевозможные рекорды.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице между клубами целая пропасть. «Кэпиталз» лидируют и имеют три победы подряд. «Пингвинз» находятся вне зоны плей-офф, отставая от «столичных» на 21 очко. Кроме того, у «пингвинов» три поражения подряд и семь неудач в восьми январских матчах.

В этом сезоне команды уже встречались: 8 ноября «Пингвинз» одержали победу со счётом 4:2. Но в предстоящем матче есть большие сомнения, что команде Кросби удастся повторить этот результат. Слишком много проблем в обороне, да и вратарский вопрос стоит остро. У «столичных», наоборот, всё складывается наилучшим образом, да ещё и Овечкин здоров и готов продолжать погоню за рекордом Гретцки.

Фавориты субботней встречи – «Кэпс». По всем параметрам они выглядят сильнее. Поставим на победу «Вашингтона» в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».