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Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: где смотреть прямой эфир боя UFC 311

Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: где смотреть прямой эфир боя UFC 311
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В ночь с 18 на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир UFC 311. В соглавном событии вечера претендент Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Титульный бой стартует ориентировочно в 7:30 мск.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом боя Нурмагомедова. На победу россиянина дают коэффициент 1.24. Шансы Двалишвили оценили котировкой 4.40, а на ничью можно сделать ставку за 64.00. На ТБ 4.5 раунда предлагают коэффициент 1.41, а обратный исход доступен за 2.80.

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