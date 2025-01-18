«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата» на матч 18 января

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Брентфорд» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.93.

Не шутите с «Брентфордом». Лучше него в чемпионате Англии на своём поле выступает только один клуб — «Ливерпуль». В предыдущем туре «пчёлы» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (2:2). «Горожане» еле унесли ноги из Лондона. «Брентфорд» крайне опасен на контратаках. Чаще на своём стадионе не забивает ни одна команда АПЛ. Было бы ещё лучше, не пропускай «пчёлы» так часто (в среднем 1,7 гола за игру).

В последних двух турах первенства мерсисайдцы сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Ноттингем Форест» (1:1). Однако на турнирном раскладе потеря очков никак не отразилась. Отрыв от конкурентов по-прежнему внушительный, ведь те тоже допускают осечки. Но с ничьими надо бы заканчивать: впереди сложный отрезок сезона и возвращение Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» стал чаще пропускать, зато по-прежнему забивает с отрывом больше всех в АПЛ. Предлагаем заключить пари на тотал больше 3.5 мяча. «Ливерпуль» фаворит, но списывать со счетов «пчёл» в Лондоне ни в коем случае нельзя. Как минимум они способны зацепиться за ничью. Поэтому лезть в результат не рискнём. Лучше просто насладимся красивым футболом.