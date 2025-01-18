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«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции

«Ланс» — «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Ланс» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.80.

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Сам по себе «Ланс» — достаточно опасный соперник. За недооценку может и наказать, если находится в хорошем состоянии. А состояние у него сейчас должно быть как минимум неплохое. За пять прошлых туров в чемпионате Франции добыл три победы при одной ничьей. Кроме того, на домашнем стадионе уже недавно давал отпор «ПСЖ». Добрался до серии пенальти в 1/32 финала Кубка Франции — 1:1, 3:4 пен.

Однако в целом история противостояний на стороне «ПСЖ». С апреля 2023 года соперники успели встретиться пять раз, и в четырёх из них победу в основное время праздновала столичная команда. Теперь «Ланс» может забить, учитывая не самую стабильную игру гостей в обороне. Тот же Доннарумма пропускает регулярно. Но на большее хозяевам рассчитывать будет трудно. Итоговый счёт может быть 2:1 в пользу гостей.

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