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«Бавария» — «Вольфсбург»: прогноз на матч Бундеслиги

«Бавария» — «Вольфсбург»: прогноз на матч Бундеслиги
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Бавария» — «Вольфсбург».

Ставка: «Бавария» не проиграет + обе забьют за 1.95.

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«Вольфсбург» сезон начал неудачно, но потом набрал обороты и приблизился к еврокубковой зоне. Из восьми прошлых туров чемпионата Германии он выиграл в шести. При этом в последнем одолел мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 5:1. То есть «Баварии» недооценивать соперника точно нельзя, даже на домашнем стадионе. Реализовывать шансы он умеет.

Вообще, матчи с участием «Вольфсбурга» часто получаются весёлыми. В шести из восьми предыдущих превышался тотал больше 3.5 мяча. С учётом бодрого состояния обеих сторон в сумме с не самой надёжной обороной имеет смысл ждать забитые мячи и теперь. Только хозяева, конечно, фавориты. Скорее всего, выиграют, но должны как минимум не уступить.

Даже если отбросить разницу в классе исполнителей, места в таблице и амбиции и посмотреть на историю противостояний команд, то здесь серьёзное преимущество «Баварии». Из 14 последних встреч с «Вольфсбургом» она выиграла 13 при одной ничьей. Однако «Вольфсбург» регулярно даёт бой. Скорее всего, даст и сейчас. Счёт 2:1 или 3:1 в пользу хозяев выглядит логично.

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