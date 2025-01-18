«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз на матч в Лондоне

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Арсенал» — «Астон Вилла».

Ставка: «Арсенал» победит с форой (-1) за 1.80.

Беспроигрышная серия подопечных Микеля Артеты в АПЛ насчитывает 11 матчей. У «Астон Виллы» запас прочности обороны имеется, и весьма неплохой. Однако Унаи Эмери приходится выборочно определять, где он больше пригодится. Ресурсов не так много. Унаи Эмери выбрал в качестве приоритета Лигу чемпионов. Там полный порядок. В АПЛ – похуже.

Из топ-6 АПЛ «львы» проиграли всем, кроме «Манчестер Сити» (2:1). Победили «горожан» на своём поле. В гостях бирмингемцы в чемпионате Англии выступают слабо: четыре победы и одна ничья против пяти поражений. При этом в первом круге дома они уступили «Арсеналу» со счётом 0:2.

Через три дня у «львов» запланирован сложный выезд в Монако. Вполне вероятно, Унаи Эмери применит ротацию с учётом Лиги чемпионов. Возьмём П1 с форой (-1). «Арсенал» лучше всех в АПЛ выступает дома: не проиграл ни одного из 10 матчей (три ничьих), забил 20 мячей, а пропустил только семь. Устрашающие показатели.