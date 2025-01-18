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«Ювентус» — «Милан»: ставка на матч чемпионата Италии с коэффициентом 3.40

«Ювентус» — «Милан»: ставка на матч чемпионата Италии с коэффициентом 3.40
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан».

Ставка: ничья за 3.40.

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В семи последних встречах в разных турнирах «старая синьора» четыре раза сыграла вничью. А в 20 турах итальянской Серии А у неё аж 13 мирных исходов. Зато у туринцев на внутренней арене до сих пор нет ни одного поражения. У единственных в чемпионате Италии! «Милан», конечно, не такой стабильный. С приходом Сержиу Консейсау клуб приободрился, но всех проблем это не решило.

«Россонери» выиграли Суперкубок Италии, в финале одолев грозный «Интер», но далее в Серии А последовала ничья с «Кальяри» (1:1). Да и на выезде с «Комо» (2:1) Сеска Фабрегаса, который звёзд с неба явно не хватает, пришлось помучиться.

Короче, «Милан» точно не выглядит мальчиком для битья, но и в победители его записывать преждевременно не стоит. Скорее всего, можно рискнуть и снова проверить ничейный исход.

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