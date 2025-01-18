«Хетафе» — «Барселона»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Барселона».

Ставка: Левандовски забьёт за 2.30.

«Барселону» ждёт очередная проверка. Да, «Хетафе» в этом сезоне скорее борется за выживание, нежели пытается попасть в еврокубки. Однако для аутсайдера у клуба не так много поражений — восемь. «Хетафе» в 2025 году пока что радует. Миновал сразу две стадии Кубка Испании, пробившись в четвертьфинал, а также добыл три очка в испанской Примере, обыграв на выезде «Лас-Пальмас» (2:1). Кроме того, сейчас сыграет дома, а это дополнительная мотивация.

Несмотря на всё это, «Барселона» должна справиться. 2025 год начался очень хорошо. Команда Ханс-Дитера Флика успела провести четыре встречи, по две в Кубке Испании и Суперкубке Испании. Выиграла в каждом случае и даже подняла над головой трофей.

Судя по всему, «Барселона» пережила кризис, раз до кучи накануне разгромила ещё и «Бетис» (5:1) в 1/8 финала Кубка Испании. А ведь «Бетис» с Мануэлем Пеллегрини традиционно считается неуступчивым соперником, забить ему пять мячей — дорогого стоит. И это при условии, что лучший бомбардир команды Роберт Левандовски получил отдых в этот день!

В общем, шансов у «Хетафе» развить свой успех очень мало. В то время как «Барселона», напротив, должна спокойно справиться. С учётом того, что хозяева мало забивают, гости могут ограничиться двумя-тремя забитыми мячами, бо́льшая часть из которых будет забита ближе к началу встречи. Также можно ждать гол от Левандовского, а общий счёт может быть в районе 2:0. Этого хватит.