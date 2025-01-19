«МЮ» — «Брайтон»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Брайтон».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.00.

После назначения Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» играет по настроению. Хорошая самоотдача с топ-клубами, но в других играх получается совершенно невнятно. Такое поведение характерно для борющихся за выживание или середняков, но не для одного из самых титулованных клубов Англии. Амад Диалло — большой молодец, а об остальном помолчим.

У «Брайтона» с игрой на результат дела обстоят значительно лучше, чем у «красных дьяволов». Подопечные Фабиана Хюрцелера уступили в чемпионате Англии лишь четыре раза. Только у двух команд поражений меньше! Несложно угадать, у каких, — это «Ливерпуль» и «Арсенал». «Чайки» имеют свои слабости, однако показывают весьма приличный футбол. Между прочим, беспроигрышная серия в АПЛ насчитывает пять матчей.

Проблема только в том, что победа за этот период всего лишь одна — над располагающимся в зоне вылета «Ипсвичем» (2:0). Ничьих слишком много. Ставить на победу «Брайтона» — идея соблазнительная, но опасная. Предлагаем проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Соперники исправно создают кучу моментов, но также слишком многое позволяют у своих ворот. «Манчестер Юнайтед» вообще пропустил в 11 предыдущих встречах.