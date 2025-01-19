«Ипсвич» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Ипсвич» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Ман Сити» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.95.

О полноценном возвращении «Манчестер Сити» в лучший тонус речи пока не идёт. Но четырёхматчевая беспроигрышная серия в АПЛ внушает оптимизм. В предыдущем туре «горожане» были очень близки к тому, чтобы на выезде победить «Брентфорд», который очень опасен на своём поле. К 80-й минуте вели 2:0.

Подопечные Гвардиолы потеряли очень много очков в этом сезоне из-за того, что не сумели удержать преимущество. Однако с «Брентфордом» они выступили действительно неплохо. Заметен прогресс в командных действиях. Дубль в ворота «пчёл» оформил совсем было приунывший Фил Фоден. В последнее время он забивает даже чаще, чем Эрлинг Холанд (четыре гола в предыдущих пяти турах АПЛ против трёх).

Предлагаем взять П2 + ТМ 4.5 мяча. Маловероятно, что встреча получится очень результативной. Только в одном из 12 предыдущих матчей АПЛ «Ипсвич» пропустил больше двух мячей. «Манчестер Сити» за этот же период лишь дважды забил больше двух голов, в обоих случаях — дома. Аутсайдер с большим трудом находит голы, зато в обороне держит планку.