«Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас»: прогноз на матч Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас».

Ставка: обе забьют за 1.95.

За две встречи с «Лас-Пальмасом» в 2024 году «Реал» успел натерпеться. В первом случае уступал в счёте до середины второго тайма и с трудом вырвал победу, а во втором – снова пропустил первым и ушёл от поражения лишь благодаря пенальти. Конечно, обе игры проходили на чужом поле, но ведь мадридцы в последнее время везде не впечатляют: дома они тоже не блещут.

«Лас-Пальмас», в свою очередь, сейчас выглядит так, будто снова может устроить гранду аттракцион. В чемпионате Испании идёт на невзрачном месте в середине турнирной таблицы, но с хорошими шансами сохранить прописку на следующий год. Форма в последних пяти турах приличная для такого скромняги — три победы, одна ничья и шесть забитых мячей.

Кроме того, «Лас-Пальмас» вылетел из Кубка Испании ещё на стадии 1/16 финала. Поэтому последний матч провёл на прошлых выходных. Следовательно, готовился к выезду на «Сантьяго Бернабеу» в недельном цикле и получит преимущество в свежести. Разумеется, «Реал» будет играть на победу, только вот победа может оказаться не такой уверенной. Например, со счётом 2:1 или 3:1. Ждём голы в обе стороны.