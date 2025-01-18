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«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз и ставки на матч НХЛ

«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз и ставки на матч НХЛ
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19 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Питтсбург». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно равно 53% вероятности.

Победа «Питтсбурга» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.90 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.30 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Питтсбург» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.80.

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