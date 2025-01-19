«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз на матч 19 января

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Вашингтон» — «Питтсбург».

Ставка: «Вашингтон» победит за 1.79.

В этот раз у «Питтсбурга» совсем мало времени на восстановление и подготовку. Есть всего сутки, чтобы откиснуть от сложного выезда в Баффало. Возрастным лидерам для восполнения запасов энергии этого, вероятно, не хватит. А только они и делают результат. Молодёжь не справляется.

Дела у подопечных Майка Салливана идут совсем плохо. Они практически перестали побеждать, не помогла даже домашняя серия. О выходе в плей-офф говорить сложно. Отставание велико, а самое страшное — конкуренты смотрятся гораздо интереснее, чаще набирают очки.

После поражения от «Сиэтла» (2:4) основной голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри был выставлен на драфт отказов, а затем отправлен в АХЛ. «Пингвинов» поглощает кризис, в то время как «Вашингтон» демонстрирует красивый агрессивный хоккей и наслаждается моментом. Алекс Неделькович накануне выдал шоу и принёс своей команде победу, но развить успех без отдыха на фоне перелёта будет сложно.

Предлагаем заключить пари на победу «Вашингтона» в основное время. Он проиграл последние две очные встречи дома. Пора брать реванш.