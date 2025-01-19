Названы шансы «МЮ» впервые в сезоне АПЛ выиграть два матча подряд

19 января состоится матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. Главный арбитр — Питер Бэнкс.

«МЮ» в предыдущем туре одолел «Саутгемптон» (3:1). В нынешнем сезоне манкунианцы ни разу не выиграли два матча АПЛ подряд.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.08, что равно около 47% вероятности. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 3.50 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 25%.

В то же время аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.