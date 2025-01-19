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«Ипсвич» — «Ман Сити»: прогноз и ставка на матч АПЛ

19 января состоится матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором «Ипсвич» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный арбитр — Сэмюэл Барротт.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.38, что равно около 72% вероятности.

Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 8.40 — в районе 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50, что составляет около 17%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ипсвич» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.