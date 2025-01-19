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Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» продлить победную серию

Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» продлить победную серию
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В воскресенье, 19 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Лас-Пальмас». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

«Реал» идёт на серии из двух побед в чемпионате Испании.

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев неоспоримыми фаворитами. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.18, что приблизительно равно 84% вероятности.

Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 18.00 (около 5% вероятности). Ничья более вероятна, но коэффициент на неё тоже достаточно высокий — 8.50 (11%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Мадриде. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

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