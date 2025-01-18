Ислам Махачев — Ренато Мойкано: прогноз на бой UFC 311

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Ислам Махачев — Ренато Мойкано.

Ставка: Махачев победит в 1-3-м раундах за 1.52.

Арман Царукян в последний момент снялся с реванша, подставив всех любителей смешанных единоборств. Вместо фактически единственного представлявшего угрозу для действующего чемпиона бойца в октагоне появится проходной 35-летний бразилец. Мойкано обладает опытом, имеет за плечами пару ярких побед и скандалов, да и с топ-соперниками в UFC встречался. Но и только.

Мойкано идёт на серии из четырёх побед, да и выскакивать на замену ему не впервой. В марте 2022 года он вышел против Рафаэля дос Аньоса — и ничем хорошим это не закончилось. Промежуточный вес, поражение без шансов единогласным решением судей. Алду, Физиев, дос Аньос, Корейский зомби — фактически всем по-настоящему сильным оппонентам бразилец уступал в одну калитку. Три раза из четырёх — досрочно, в первом-втором раунде.

Махачев выполнил свою работу и подготовился к бою — выполнит её и в октагоне. Интриги здесь нет, фактически речь идёт о ремейке битвы Хабиба и Эла Яквинты, где разница в классе была колоссальной. Смотреть на коэффициенты букмекеров физически больно, а самое сложное в такой ситуации — подобрать хоть сколько-нибудь примечательный вариант.

Даже на досрочную победу Махачева дают смешные 1.15. Вариантов немного — на П1 в 1-3-м раунде выставлен коэффициент 1.52, на П1 болевым/удушающим или сдачей соперника — 2.00. Нам больше нравится первый вариант: разница в классе позволяет Исламу пойти за зрелищем и постараться победить в стойке, то есть нокаутом. Угадывать точный раунд, в котором завершится бой, опасно.