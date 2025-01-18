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UFC 311: полный кард турнира 19 января, какой бой главный

UFC 311: полный кард турнира 19 января, какой бой главный
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Рано утром 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер единоборств UFC 311, главным событием которого станет бой в лёгком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и Ренато Мойкано. Бразилец вышел на замену снявшемуся из-за травмы спины Арману Царукяну. Всего же в турнире запланированы 14 поединков.

Полный кард UFC 311 выглядит следующим образом:

Ислам Махачев — Ренато Мойкано;
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;
Иржи Прохазка — Джамал Хилл;
Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;
Кевин Холланд — Ренье де Риддер;
Богдан Гуськов — Билли Элекана;
Пэйтон Талботт — Раони Барселос;
Закари Риз — Азамат Бекоев;
Грант Доусон — Диего Феррейра;
Кэрол Роза — Айлин Перес;
Ринья Накамура — Муин Гафуров;
Рики Турсиос — Бернардо Сопай;
Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.

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