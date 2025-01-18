UFC 311: полный кард турнира 19 января, какой бой главный

Рано утром 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер единоборств UFC 311, главным событием которого станет бой в лёгком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и Ренато Мойкано. Бразилец вышел на замену снявшемуся из-за травмы спины Арману Царукяну. Всего же в турнире запланированы 14 поединков.

Полный кард UFC 311 выглядит следующим образом:

Ислам Махачев — Ренато Мойкано;

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;

Иржи Прохазка — Джамал Хилл;

Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;

Кевин Холланд — Ренье де Риддер;

Богдан Гуськов — Билли Элекана;

Пэйтон Талботт — Раони Барселос;

Закари Риз — Азамат Бекоев;

Грант Доусон — Диего Феррейра;

Кэрол Роза — Айлин Перес;

Ринья Накамура — Муин Гафуров;

Рики Турсиос — Бернардо Сопай;

Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.