Умар Нурмагомедов – Мераб Двалишвили: во сколько начало, где смотреть бой UFC 311

В ночь с 18 на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир UFC 311. В соглавном событии вечера претендент Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Титульный бой стартует ориентировочно в 7:30 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом боя Нурмагомедова. На победу россиянина дают коэффициент 1.24. Шансы Двалишвили оценили котировкой 4.40, а на ничью можно сделать ставку за 64.00. На ТБ 4.5 раунда предлагают коэффициент 1.41, а обратный исход доступен за 2.80.