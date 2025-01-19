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Ислам Махачев — Ренато Мойкано: смотреть прямую трансляцию главного боя UFC 311

Ислам Махачев — Ренато Мойкано: смотреть прямую трансляцию главного боя UFC 311
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Рано утром 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер единоборств UFC 311, главным событием которого станет бой в лёгком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и 10-м номером рейтинга Ренато Мойкано. Изначально россиянин должен был драться с Арманом Царукяном, но представитель Армении снялся за сутки до боя из-за травмы спины. На замену ему вышел бразилец Мойкано.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

Предварительный кард турнира UFC 311 стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск. Ну а главное событие — поединок между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано — начнётся не ранее 8:00 мск 19 января.

Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Разумеется, эти же ресурсы покажут и главный бой вечера.

Букмекеры считают явным фаворитом боя Махачева. На победу чемпиона дают коэффициент 1.06. Шансы Мойкано оценили котировкой 10.20, а на ничью можно сделать ставку за 75.00.
На ТБ 2.5 раунда можно поставить за 2.38, а обратный исход доступен за 1.54.

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