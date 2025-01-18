Ставки и коэффициенты на бой UFC 311 Ислам Махачев — Ренато Мойкано

Рано утром 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер единоборств UFC 311, главным событием которого станет бой в лёгком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и 10-м номером рейтинга Ренато Мойкано. Изначально россиянин должен был драться с Арманом Царукяном, но представитель Армении снялся за сутки до боя из-за травмы спины. На замену ему вышел бразилец Мойкано.

Предварительный кард турнира UFC 311 стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск. Ну а главное событие — поединок между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано — начнётся не ранее 8:00 мск 19 января.

Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Разумеется, эти же ресурсы покажут и главный бой вечера.

Букмекеры считают явным фаворитом боя Махачева. На победу чемпиона дают коэффициент 1.06. Шансы Мойкано оценили котировкой 10.20, а на ничью можно сделать ставку за 75.00.

На ТБ 2.5 раунда можно поставить за 2.38, а обратный исход доступен за 1.54.