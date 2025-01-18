Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла»

18 января «Арсенал» сыграет против «Астон Виллы» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча на «Эмирейтс» стартует в 20:30 мск. Всем клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет 2 000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

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Данный поединок интересен с точки зрения противостояния Унаи Эмери и своей бывшей команды. Испанский специалист возглавлял «канониров» с 2018 по 2019 год. Тренеру удалось вывести лондонцев в финал Лиги Европы, где они не сумели взять трофей, проиграв «Челси». По итогам сезона-2018/2019 пушкари финишировали в АПЛ лишь пятыми, не пробившись в Лигу чемпионов. В ноябре 2019 года Эмери был отправлен в отставку.

В текущем сезоне «Арсенал» ведёт борьбу за чемпионский титул, преследуя лидирующий в таблице Ливерпуль». Однако сил команды Микеля Артеты не хватает на все турниры. Поэтому лондонцы вылетели из Кубка Англии — играя в большинстве, уступили в серии пенальти «Манчестер Юнайтед». В первом полуфинале Кубка английской лиги «канониры» уступили «Ньюкаслу» (0:2).

Путь «Астон Виллы» в Кубке лиги складывается более удачно. Коллектив Эмери одолел «Вест Хэм» и пробился в 1/16 финала. По итогам прошлого чемпионата Англии клуб из Бирмингема занял четвёртое место и пробился в Лигу чемпионов. В ней «Астон Вилла» демонстрирует отличные результаты. После шести туров общего этапа команда идёт в пятёрке лидеров турнирной таблицы.

В очном матче первого круга «Арсенал» добился выездной победы со счётом 2:0. Всего под руководством Унаи Эмери «Астон Вилла» провела четыре поединка против «канониров»: в активе каждого соперника по две победы.

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