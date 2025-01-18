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Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: прогноз Люка Рокхолда на бой UFC 311

Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: прогноз Люка Рокхолда на бой UFC 311
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд дал прогноз на соглавный бой UFC 311 Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили. Поединок пройдёт 19 января.

Ставка: победа Нурмагомедова за 1.33.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Умар может перебить Мераба в стойке, Мераб же будет пытаться переводить. Но Умар может контратаковать и уложить его на спину. Он во всём лучше Мераба, я уверен. На первый взгляд вам кажется, что это трудный бой для Умара. Однако при более детальном рассмотрении вы поймёте, что он перебьёт Мераба. Двалишвили будет расстроен и начнёт бросаться в ноги, Умар контратакует и будет доминировать», — отметил Рокхолд в интервью Jaxxon Podcast.

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