Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: прогноз Люка Рокхолда на бой UFC 311

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд дал прогноз на соглавный бой UFC 311 Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили. Поединок пройдёт 19 января.

Ставка: победа Нурмагомедова за 1.33.

«Умар может перебить Мераба в стойке, Мераб же будет пытаться переводить. Но Умар может контратаковать и уложить его на спину. Он во всём лучше Мераба, я уверен. На первый взгляд вам кажется, что это трудный бой для Умара. Однако при более детальном рассмотрении вы поймёте, что он перебьёт Мераба. Двалишвили будет расстроен и начнёт бросаться в ноги, Умар контратакует и будет доминировать», — отметил Рокхолд в интервью Jaxxon Podcast.