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Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: прогноз Кори Сэндхагена на бой UFC 311

Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: прогноз Кори Сэндхагена на бой UFC 311
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Четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген дал прогноз на бой UFC 311 между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым. Соглавный поединок вечера стартует ориентировочно в 7:30 мск 19 января.

Ставка: победа Нурмагомедова за 1.33.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Я просто не вижу для Мераба способов достижения победы. Не думаю, что Двалишвили сможет с ним работать в стойке, проводить тейкдауны и контролировать, как он делал это с О’Мэлли и другими парнями», — заявил Сэндхаген в интервью YouTube-каналу Middle Easy.

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