Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: прогноз Кори Сэндхагена на бой UFC 311

Четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген дал прогноз на бой UFC 311 между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым. Соглавный поединок вечера стартует ориентировочно в 7:30 мск 19 января.

Ставка: победа Нурмагомедова за 1.33.

«Я просто не вижу для Мераба способов достижения победы. Не думаю, что Двалишвили сможет с ним работать в стойке, проводить тейкдауны и контролировать, как он делал это с О’Мэлли и другими парнями», — заявил Сэндхаген в интервью YouTube-каналу Middle Easy.