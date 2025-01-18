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Нурмагомедов — Двалишвили: прогноз Асланбека Бадаева на соглавный бой UFC 311

Нурмагомедов — Двалишвили: прогноз Асланбека Бадаева на соглавный бой UFC 311
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев дал прогноз на бой UFC 311 между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

Ставка: победа Нурмагомедова за 1.33.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«Мераб Двалишвили превосходит Умара в борьбе, но в партере Нурмагомедов его завяжет. Тем более у Мераба нет хорошего контроля. Если Двалишвили будет переводить, Умар сможет защищаться, вставать. Он вязкий. Мераб увязнет. И вопрос к кардио. Двалишвили хорош, когда он сам идет вперёд, но здесь он будет протестирован. Умар лучше в стойке. Он базовый ударник, тайский боец. Давление в пользу Мераба. Но безрезультатное давление — это тоже не вариант. Будут тяжёлые пять раундов, но Умар своё возьмёт», — сказал Бадаев.

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