Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: прогноз Дейвисона Фигейреду на бой 19 января

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду дал прогноз на бой UFC 311 Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили.

Ставка: победа Двалишвили за 3.45.

«У Мераба не самый выдающийся удар, но Двалишвили умеет утомлять и потрясать соперников, после чего переводит их в партер. Однако и Умар знает, как действовать внизу, так что есть риск и для Мераба. Но после пяти раундов я вижу, как поднимают руку Двалишвили», — отметил Фигейреду в интервью MMA Junkle.