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Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: прогноз Дейвисона Фигейреду на бой 19 января

Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: прогноз Дейвисона Фигейреду на бой 19 января
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду дал прогноз на бой UFC 311 Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили.

Ставка: победа Двалишвили за 3.45.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

«У Мераба не самый выдающийся удар, но Двалишвили умеет утомлять и потрясать соперников, после чего переводит их в партер. Однако и Умар знает, как действовать внизу, так что есть риск и для Мераба. Но после пяти раундов я вижу, как поднимают руку Двалишвили», — отметил Фигейреду в интервью MMA Junkle.

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