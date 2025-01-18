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Иржи Прохазка — Джамал Хилл: прогноз «Чемпионата» на бой UFC 311

Иржи Прохазка — Джамал Хилл: прогноз «Чемпионата» на бой UFC 311
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Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой Прохазка — Хилл на UFC 311. Поединок состоится в ночь на 19 января мск.

Ставка: победа Прохазки за 2.10.

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На этот бой коэффициенты близкие, но Иржи ведут небольшим фаворитом — 1.80 против 2.10. Почему так? Всё-таки Прохазка смотрелся чуть лучше в своих боях с Алексом Перейрой, нежели его соперник. Чех мощнее и быстрее, он может вырубить Хилла одним акцентированным ударом. Ещё бы защиту этой машине…

Но этой самой защиты у Прохазки нет, его голова открыта и уязвима. И именно этим постарается воспользоваться Джамал. Он попытается сделать так, чтобы бой перетёк в рубку. И кто знает, возможно, в ней он поймает свой шанс. Но мы всё же отдаём предпочтение Прохазке, который банально интереснее.

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