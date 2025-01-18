Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: прогноз и ставка на бой UFC 311

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой Двалишвили — Нурмагомедов на UFC 311. Поединок состоится в ночь на 19 января мск.

Ставка: Нурмагомедов победит за 1.35.

В принципе, по букмекерским коэффициентам всё понятно. Аналитики, да и многочисленные поклонники UFC ждут, что фамилия Нурмагомедов снова будет чемпионской. Умар разобрался с Кори Сэндхагеном и доказал, что он может побеждать и очень серьёзных соперников. 25 минут в высочайшем темпе, с отличным тактическим рисунком. Всё это нас ждёт и в предстоящем бою.

Умар куда более изобретателен и подвижен. Да, Двалишвили — очень мощный, наверняка он постарается задавить россиянина прессингом, но Мераб в своих порывах частенько забывает о защите. Наверняка Нурмагомедов воспользуется этим. Шона О'Мэлли он победил за счёт своей мощи в партере, однако Умар в грэпплинге не уступит ему.

Двалишвили остаётся очень сильным бойцом, и его шансы нельзя назвать нулевыми, он может удивить. Но дисциплина и креативность на стороне его соперника. Так что предложенные коэффициенты если и перекошены в сторону Нурмагомедова, то совсем ненамного. К тому же грузинский боец расплёскивает энергию перед боем, постоянно пытаясь свести всё к какому-то трэш-току. Здесь Умар ведёт себя куда собраннее. И это обязательно поможет ему в титульном поединке.