Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: прогноз и ставка на бой UFC 311

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: прогноз и ставка на бой UFC 311
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой Двалишвили — Нурмагомедов на UFC 311. Поединок состоится в ночь на 19 января мск.

Ставка: Нурмагомедов победит за 1.35.

Материалы по теме
Экспресс на UFC 311: Махачев и Нурмагомедов уйдут с поясами
Экспресс на UFC 311: Махачев и Нурмагомедов уйдут с поясами

В принципе, по букмекерским коэффициентам всё понятно. Аналитики, да и многочисленные поклонники UFC ждут, что фамилия Нурмагомедов снова будет чемпионской. Умар разобрался с Кори Сэндхагеном и доказал, что он может побеждать и очень серьёзных соперников. 25 минут в высочайшем темпе, с отличным тактическим рисунком. Всё это нас ждёт и в предстоящем бою.

Умар куда более изобретателен и подвижен. Да, Двалишвили — очень мощный, наверняка он постарается задавить россиянина прессингом, но Мераб в своих порывах частенько забывает о защите. Наверняка Нурмагомедов воспользуется этим. Шона О'Мэлли он победил за счёт своей мощи в партере, однако Умар в грэпплинге не уступит ему.

Двалишвили остаётся очень сильным бойцом, и его шансы нельзя назвать нулевыми, он может удивить. Но дисциплина и креативность на стороне его соперника. Так что предложенные коэффициенты если и перекошены в сторону Нурмагомедова, то совсем ненамного. К тому же грузинский боец расплёскивает энергию перед боем, постоянно пытаясь свести всё к какому-то трэш-току. Здесь Умар ведёт себя куда собраннее. И это обязательно поможет ему в титульном поединке.

Материалы по теме
Ислам Махачев — Ренато Мойкано: из первого класса в 10-й не прыгнуть
Ислам Махачев — Ренато Мойкано: из первого класса в 10-й не прыгнуть
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android