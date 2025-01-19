Богдан Гуськов — Билли Элекана: прогноз на бой UFC 311

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков подготовил прогноз на бой Богдан Гуськов — Билли Элекана.

Ставка: тотал меньше 1.5 раунда за 1.95.

Богдан — агрессивный ударник, который любит завершать свои поединки нокаутами. К тому же представитель Узбекистана уже успел отметиться дерзкими высказываниями. Конечно, такой стиль не может не нравиться болельщикам. Кстати, Гуськов очень неплох и в борьбе, хотя сам он признавался, что грэпплинг не любит.

А что же Элекана? Для него этот бой станет дебютным в UFC. До этого он неплохо проявил себя в PFL. Крепкий ударник, который хорошо работает ногами. Навыки работы на земле тоже присутствуют, так что считать его «мешком для битья» точно не стоит. Правда, и соперники были достаточно слабыми. Гуськова пока нельзя назвать элитным бойцом, но оппонента такого уровня у Билли раньше не было.

Другое дело, что у Элеканы была ровно неделя для подготовки к бою. За такое время выйти на пик формы невозможно. Да, Гуськов готовился не к нему, а к Уокеру, но в плане физических кондиций у Богдана точно будет преимущество. Да и опыта у него больше.

У Билли крепкая челюсть и неплохие защитные навыки, но этого для результата в бою с Гуськовым будет мало. Вряд ли он сумеет устоять. Если Элекана сумеет выстоять хотя бы раунд, это уже будет победой для него. Ну а в плане ставок рекомендуем пари на ТМ 1.5 раунда. Чтобы получить карьерное продвижение и более серьёзных оппонентов, Гуськов должен побеждать и делать это как можно быстрее и увереннее. А что может быть привлекательнее для зрителей, чем нокаут? Так что ждём быстрой развязки в этом поединке.