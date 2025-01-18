Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер: прогноз и ставка на бой 19 января

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков подготовил прогноз на бой Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.

Ставка: Уланбеков победит досрочно за 3.00.

Оба бойца лучше работают в партере, но и в стойке способны выступать на высоком уровне. Однако при всей перспективности Карпентера букмекеры уверенно отдают победу Уланбекову. Почему?

Во-первых, Тагир — действительно незаурядный и амбициозный боец, да и в команду Хабиба абы кого не берут. Было поражение от Тима Эллиотта, но те досадные ошибки уже исправлены, последние два боя Уланбеков провёл очень убедительно. У него уже достаточно опыта, да и перспектива получить чемпионский бой выглядит заманчиво. А она вполне себе реальна, ведь имел же свой шанс Кай Асакура, у которого вообще не было ни одного боя в UFC! В наилегчайшем дивизионе явный кризис, так что свой шанс россиянин может получить. А для этого нужно победить Карпентера.

К тому же при всех плюсах и 100% побед Карпентера уровень его соперников пока что не убеждает в его звёздном будущем. Да, на бумаге его навыки позволяют соперничать с Тагиром, но Уланбеков более опытен, да и в плане таланта точно не уступает.

На что ставить здесь? Коэффициент на победу россиянина крайне мал, так что нужно смотреть дополнительные исходы. И тот, и другой часто заканчивают свои поединки досрочно, так что предлагаем рассмотреть ставку на то, что бой не продлится всю дистанцию. Котировка на такой исход — 2.55. Но мы пойдём ещё дальше и возьмём досрочную победу Тагира Уланбекова за коэффициент 3.00. Заманчивый вариант, который стоит проверить!