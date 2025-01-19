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«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».

Ставка: «Брайтон» не проиграет за 1.70.

«Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» сыграют в 22-м туре АПЛ. Тут встречаются команды, которые свои матчи в 21-м туре выиграли, но какие же они были разные, эти игры. Гости спокойно, уверенно одержали победу на выезде над «Ипсвичем», забили два и не пропустили ни одного. И наконец-то «чайки» прервали затянувшуюся серию без побед в чемпионате. А последняя виктория у них была аж 10 туров назад.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А «Ман Юнайтед», я бы сказал, мучился с самой слабой командой АПЛ – «Саутгемптоном». И до 82-й минуты счёт был 1:0 в пользу гостей. А потом молодой правый нападающий «Ман Юнайтед» Амад Диалло за 10 минут забил трижды. Первый гол — за счёт своих индивидуальных качеств, ну и где-то везение, я имею в виду технику владения мячом. Второй гол — в одно касание после фантастической передачи старичка Эриксона. Ну a третий мяч был забит после технического брака защитника уровня Чемпионшипа.

Их очный матч первого круга закончился победой «Брайтона» 2:1. Но тогда у «МЮ» был другой тренер. А два последних матча между ними в Манчестере в 2022 и 2023 годах закончились победой «Брайтона». Конечно, три последних матча «МЮ» по результату впечатляют, но это для тех, кто не видел эти матчи.

Я почему-то склоняюсь к следующему прогнозу – «Брайтон» не проиграет за 1.70. Или, к примеру, тотал больше трёх. Всё же «Брайтон» забьёт, это точно. Если верить статистике, то в последних 16 официальных матчах они забивали хотя бы один мяч. Но «Манчестер Юнайтед» при поддержке своих болельщиков забить тоже обязан. Но я всё же за вариант «Брайтон» не проиграет», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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