«Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Реала» 3:1 за 9.00.

«В 20-м туре чемпионата Испании сойдутся «Реал» Мадрид и «Лас-Пальмас». Думаю, особых шансов тут у гостей нет. Даже несмотря на недавнее поражение в «класико», «сливочные» обязаны выигрывать.

Собственно, должны были побеждать подопечные Анчелотти и на днях, в Кубке Испании. Сразу после позорного разгрома в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:5), клуб встречался с «Сельтой», которая, конечно, имеет уровень ниже. И матч тяжело прошел. «Сливочные» шли к победе 2:0, но под конец дважды умудрились пропустить. В итоге виктория досталась «Реалу» только по итогам дополнительного времени – 5:2.

Если бы не поражение от «Барселоны», то статистика матчей была бы у «Реала» очень приличной. Он уже полтора месяца почти только выигрывает. В Примере сумел как раз опередить каталонцев. Правда, неудачами обоих грандов воспользовался «Атлетико», который «проскользнул» мимо «сливочных» не первое место. Сейчас между ними всего балл разницы.

Стоит ли тут много говорить о «Лас-Пальмасе»? Очевидно, уровень клуба намного ниже. Но всё же стоит отметить форму, в которой клуб подходит к этому противостоянию. Недавно в Ла Лиге он даже шёл на серии без проигрышей – в четырёх турах три раза победил и один раз сыграл вничью. Но в последних играх коллектив снова начал терпеть неудачи. Сперва из Кубка вылетел от «Эльче» (0:4), а затем и «Хетафе» проиграл в Ла Лиге (1:2).

В целом, к «Реалу», конечно, остаётся много вопросов. Я уже не так сильно уверен, будет ли он до последнего бороться в чемпионате Испании за первое место. Но всё же на классе в подобных встречах команда должна выигрывать. Ставлю тут на победу мадридцев со счётом 3:1 – котировка 9.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».