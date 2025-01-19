Махачев — Мойкано: прогноз и ставка на бой 19 января

Автор «Чемпионата» Петр Кондаков дал прогноз на бой Махачев — Мойкано.

Ставка: досрочная победа Махачева за 1.18.

35-летний бразилец уже больше 10 лет выступает в UFC, где выиграл 12 из 17 боёв. На его карьере благотворно сказался переход в лёгкий вес, здесь он идёт на серии из четырёх побед. Достаточно ли этого, чтобы победить Махачева? Очень сомнительно.

Да, Мойкано говорит, что готовился к такому раскладу, но, скорее всего, это просто попытка набить себе цену перед главным боем в карьере. За сутки что-то поменять нельзя, так что всё, что остаётся Ренато — рассчитывать на свою стойкость и на то, что Махачев допустит какую-то грубую ошибку.

Мойкано куда более удобен для Махачева в сравнении с Царукяном. Бразилец совсем не топовый боец в стойке, его главный навык — удушающий приём. Но это умение вряд ли поможет ему в поединке с россиянином, ведь Ислам в партере просто перемалывает соперником одного за другим. Контролировать его на земле не удавалось никому. Вероятность того, что это получится у Мойкано… Прямо скажем, мизерная.

Совсем принижать заслуги Ренато не будем. Это серьёзный соперник, в карьере которого были победы над хорошими бойцами. Просто для большого чемпиона он мелковат. Но успех в поединке с ним займёт достойное место на полке побед Махачева. К тому же не будем забывать, что у Ислама сейчас 14 побед подряд. Успех в предстоящем поединке может стать 15-м, до рекорда Андерсона Силвы останется всего один удачный бой. Чем не мотивация?