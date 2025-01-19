«Сибирь» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – ЦСКА.

Ставка: ТМ 4.5 за 2.18.

«Две недели назад можно было бы с уверенностью ставить на победу гостей с внушительной разницей – но теперь всё перевернулось с ног на голову. У армейцев продолжается чёрный турнирный январь. В пятницу в Омске стало очевидно, что проблемы ЦСКА ещё глубже, чем казались. Ни голов, ни остроты в чужой зоне, ни отлаженных спецбригад, ни персональных подвигов в исполнении хоть кого-то из лидеров.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 января 2025, воскресенье. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь», наоборот, в 2025-м прибавляет. Зацепила очки у «Локомотива» с «Трактором», добыла шесть побед за последний месяц. Если оценивать качество игры, то команда Епанчинцева прямо сейчас не слабее ЦСКА. Показательно, что в четырёх последних матчах с участием новосибирцев по итогам трёх периодов на табло была ничья. Высока вероятность такого исхода и теперь. И не ставьте на результативный хоккей. Соперники забьют максимум 4 шайбы на двоих. ЦСКА половину матчей января вообще завершил с нулём заброшенных, а «Сибирь» по силе и мастерству атаки всё же сильно уступает тому же «Авангарду», который победил армейцев 4:0», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».