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«Сочи» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 19 января

«Сочи» — «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 19 января
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил свою ставку на матч КХЛ «Сочи» — «Автомобилист».

Ставка: ТМ 5 за 1.95.

«Автомобилист» в январе — чуть ли не клон «Локомотива» по стремлению к рациональной игре с удержанием даже минимального преимущества в счете. При этом у уральской команды всё в порядке с тактической обученностью, и с дисциплиной — «подсушивать» получается даже сильных соперников, а серия побед достигла пяти подряд. В том, что на берегах Черного моря будет шестая, сомнений мало.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Очевидно и то, что это будет типичный низовой матч. Во встречах с участием «Автомобилиста» и ХК «Сочи» редко забивается больше пяти шайб — а на этот раз их будет даже меньше. Не обольщайтесь победой черноморцев в гостях у «Динамо». Такой результат стал следствием подарков от бело-голубых, чьи защитники и звёзды «привозили» в усиленном темпе. Команда Заварухина таких подарков не делает, она возьмёт свои два очка в привычном трудовом стиле», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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