«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры 19 января

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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.49.

«На стадионе «Месталья» состоится матч 20-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом Сосьедад».

«Валенсия» занимает последнее место в турнирной таблице с 13 очками. Команда стремится улучшить свои результаты под руководством нового тренера Корберана, возглавившего клуб по ходу сезона.

«Реал Сосьедад» располагается на седьмой позиции с 28 очками и нацелен на борьбу за места в европейских соревнованиях следующего сезона.

«Валенсия» не побеждает в последних семи матчах Ла Лиги, однако демонстрирует некоторую стабильность в атаке, забивая в четырёх подряд играх. Ключевым игроком является Уго Дуро с пятью голами.

«Реал Сосьедад» показывает стабильную игру в обороне, пропустив всего два гола в последних пяти матчах чемпионата Испании. В атаке выделяется Микель Оярсабаль с четырьмя голами. В последнем туре команда обыграла «Вильярреал» со счётом 1:0.

Если учесть текущую форму и турнирное положение, «Реал Сосьедад» выглядит фаворитом встречи. Сильная оборона и эффективная атака гостей могут создать проблемы для «Валенсии», которая испытывает трудности в защите. Поставим на победу «Реала Сосьедад» в этом матче», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».